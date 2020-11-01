HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaza yapan araç uçuruma yuvarlanmasın diye kendi aracına bağladı

Kaza yapan araç uçuruma yuvarlanmasın diye kendi aracına bağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 13:51 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin kayak merkezi Kartepe yolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç, bariyerleri parçalayarak şarampole devrildi.

Kocaeli’nin kayak merkezi Kartepe yolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç, bariyerleri parçalayarak şarampole devrildi. 1 kişinin yaralandığı kazada yoldan geçen bir sürücü, kaza yapan aracı uçuruma yuvarlanmaması için arazi aracının vincine bağladı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Kartepe Kayak Merkezi yolu Sisli Vadi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayak merkezinden Kartepe şehir merkezine iniş istikametinde ilerleyen Özlem Y. idaresindeki 54 E 2924 plakalı hafif ticari araç, bir anda sürücünün idaresinden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerleri yerinden söken araç şarampole uçarken, araç sürücüsü yaralandı. Bu sırada yoldan geçen Zafer Gökmen adlı sürücü ormanlık alana uçma ihtimaline karşı kaza yapan aracı çekme halatı ile 34 ZFR 41 plakalı arazi aracının vincine bağlayarak, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aracın şarampole yan yattığını görünce yardıma koştuğunu söyleyen Zafer Gökmen, “Ambulans geldiğinde araba kayıyor diye ambulans görevlileri hastayı çıkaramayınca kendi aracıma bağladım kaza yapan aracı. Araç kaymasın diye şimdi çekiciyi bekliyoruz. Aşağısı bayağı uçuruma gidiyor. Burada bir mekanın işletmeciliğini yapıyorum. Bu aracı da burada meydana gelecek kazalarda araçları kurtarmak için yapmıştık” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!İzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!
Bahçelievler'deki bir evde doğal gaz patlaması! Bahçelievler'deki bir evde doğal gaz patlaması!
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal kimdir?Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal kimdir?
1/
En Çok Okunan Haberler
62 yaşındaki Emine teyzenin torunundan acı haber
62 yaşındaki Emine teyzenin torunundan acı haber
Ünlü türkücünün ofisi orasıymış! Şoku yaşadı
Ünlü türkücünün ofisi orasıymış! Şoku yaşadı
Yırt dışına tatile gitmişti; korona şoku! '16 gündür evdeyim...'
Yırt dışına tatile gitmişti; korona şoku! '16 gündür evdeyim...'
Burhan Kuzu hayatını kaybetti
Burhan Kuzu hayatını kaybetti
Ölü ve yaralı sayısı yükseliyor
Ölü ve yaralı sayısı yükseliyor
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Tartışma yaratan iddialar için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Tartışma yaratan iddialar için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
Diğer Haberler
Bahçelievler'deki bir evde doğal gaz patlaması! Fatma Mavi hayatını kaybetti
Bahçelievler'deki bir evde doğal gaz patlaması!
İzmir'deki depremim en acı fotoğrafı! Cansız bedenlerini çıkarınca gözyaşlarına boğuldu
Cansız bedenlerini çıkarınca gözyaşlarına boğuldu
Aydınlı anne ve kızı İzmir'deki depremde hayatını kaybetti
Aydınlı anne ve kızı depremde hayatını kaybetti
Annesi ve 3 kardeşi enkazdan çıkarılmıştı! 3 yaşındaki Elif için umutlu bekleyiş sürüyor
3 yaşındaki Elif için umutlu bekleyiş sürüyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İzmir'e koronavirüs uyarısı
Bakan Koca'dan İzmir'e koronavirüs uyarısı
İzmir'deki depremde acı tesadüf! Depremde kaybettiği torununun adını verdiği bina İzmir'de yıkıldı
İzmir'deki depremde acı tesadüf!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.