HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaza yapan araca bakmak için yavaşlayan sürücü ikinci kazaya sebep oldu

Kaza yapan araca bakmak için yavaşlayan sürücü ikinci kazaya sebep oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 10:34 | Son Güncelleme

Antalya’da virajı alamayan otomobil, refüjde bulunan palmiyeye çarptı.

Antalya’da virajı alamayan otomobil, refüjde bulunan palmiyeye çarptı. Çarpma sırasında otomobilin parçaları etrafa savrulurken, kazayı görerek yavaşlayan bir başka otomobilin sürücüsü ikinci kazaya neden oldu.
Kaza, Sarılar Mahallesi Sarılar Caddesi üzerinde yaşandı. Devlet Hastanesi istikametine seyir halindeki Mehmet Kaan Çamtepe’nin kullandığı 14 GF 603 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak refüjde bulunan palmiyeye çarptı. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, palmiyenin yanı sıra kaldırım bordürüne de çarparken parçaları etrafa saçıldı. Kazada yaralanan ve çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan sürücü Mehmet Kaan Çamtepe, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı görüp yavaşlayınca ikinci kaza yaşandı
Kazanın ardından trafik ekipleri beklenirken ikinci kaza meydana geldi. Sarılar istikametinden hastane istikametine seyir halindeki Mehmet Emin Kazan’ın kullandığı 07 LKP 55 plakalı otomobil, virajı geçen sürücünün kazayı görmesi sonucu aniden durakladı. Bu sırada arkadan hızla gelen Savaş Acar’ın kullandığı 07 FZK 58 plakalı otomobil araca arkadan çarptı. Her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken şans eseri yaralanan olmadı.
Kazanın ardından araç sürücüleri ve araçta yolcu olarak bulunanlar arasında tartışma yaşandı. Her iki araç sürücüsü ve yolcular kendilerinin haklı olduğunu iddia ederken, tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Modern Dünyada Bankacılık: İnternet BankacılığıModern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı
Gamze Esgicioğlu'nun ailesinden şoke eden iddia!Gamze Esgicioğlu'nun ailesinden şoke eden iddia!
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kimdir?Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kimdir?
1/
En Çok Okunan Haberler
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu
Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
Trump duyurdu! Bakan'ın görevine son verildi
Trump duyurdu! Bakan'ın görevine son verildi
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
İstanbul'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
İstanbul'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
18 yaşındaki gencin ölümündeki skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
18 yaşındaki gencin ölümündeki skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Diğer Haberler
Bilim Kurulu üyesi Tezer: Okullar, en son kapatılacak kurumlar
Bilim Kurulu üyesi 'en son kapatılacak kurumlar' diyerek açıkladı
İstanbul metrosunda dehşete düşüren olay! Raylara atladı
İstanbul metrosunda dehşete düşüren olay! Raylara atladı
Yolda yürüyen küçük kızın yüzüne tükürmüştü! Yaptığı 'pes' dedirtti
Yolda yürüyen küçük kızın yüzüne tükürmüştü! Yaptığı 'pes' dedirtti
İstanbul'da korkunç olay! Ağaca asılı ceset bulundu
İstanbul'da korkunç olay! Ağaca asılı ceset bulundu
İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı
21 ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı var
Gamze Esgicioğlu'nun ailesinden şoke eden iddia!
Gamze Esgicioğlu'nun ailesinden şoke eden iddia!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.