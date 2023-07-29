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Kaza yapan aracı görüntüleyen kadın muhabire saldırı! Şoke eden anlar saniye saniye kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

23 dakika önce

Başakşehir'de sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç yan yattı. Sürücünün yakını olduğu iddia edilen bir kişi, İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) çalışan kadın basın mensubunu tehdit etti. O anlar ise kameraya yansıdı.

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