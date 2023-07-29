Kaza yapan aracı görüntüleyen kadın muhabire saldırı! Şoke eden anlar saniye saniye kamerada
Mynet Haber
23 dakika önce
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Başakşehir'de sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç yan yattı. Sürücünün yakını olduğu iddia edilen bir kişi, İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) çalışan kadın basın mensubunu tehdit etti. O anlar ise kameraya yansıdı.
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