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Kaza yapan aracı izlerken zincirleme kazaya neden oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 02:34 | Son Güncelleme

Kadıköy E’5’te bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedip üst geçit direğine çarpması sonucu sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kazayı izlemek isteyen aynı istikametteki 5 otomobil sürücüsü zincirleme tarik kazası yaptı.

Kadıköy E’5’te bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedip üst geçit direğine çarpması sonucu sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kazayı izlemek isteyen aynı istikametteki 5 otomobil sürücüsü zincirleme tarik kazası yaptı. Taraflar arasında ise kavga çıktı.
İddiaya göre olay saat 01.00 sıralarında Kadıköy istikametine doğru giden 34 UV 5981 plakalı otomobilin sürücüsü şerit değiştirirken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü üst geçit direğine çarptı. Aynı yönde seyir eden otomobiller ise kazayı izlemek için yavaşladı. Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda yavaşlayan sürücüler zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazaya karışanlar arasında ise gerginlik çıkarak tartışma çıktı. Tartışma daha sonra büyüyerek kavgaya neden oldu. Diğer taraftan üst geçit direğine çarpan araç sürücüsü otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarak kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.
Çevredeki vatandaşların durumu haber vermesi ile polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan vatandaşları ayırdı. E’5 kara yolunda trafik durma noktasına gelirken trafik polislerinin olaya müdahale etmesiyle zincirleme trafik kazasına karışan 5 otomobilin sürücüsü araçlarını emniyet şeritlerine alıp birbirlerinden şikayetçi oldular.
Kaza anı görgü tanıklarından olan Serkan Aytan," Otomobilin yaya geçidi direğine çarpması sonucu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. O sırada ayn istikamette 5 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazaya karışan sürücüler arasında ise kavga çıktı" diye konuştu.

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