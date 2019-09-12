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Kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 01:47 | Son Güncelleme

Muğla-Fethiye yolu üzerinde bulunan Göcek Tüneli çıkış kavşağında meydana gelen ve 14 kişinin yaralandığı trafik kazasında kurtarma ve yolu açma çalışmaları tamamlandı.Gece yarısı Muğla Fethiye karayolu üzerinde bulunan Göcek Tüneli çıkış kavşağında Turgay Kiriş idaresindeki 48 BB 3427 plakalı ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile Kadir Ereli yönetimindeki 71 KE 450 plakalı otomobil çarpışmış kaza nedeniyle yol trafiğe kapanmıştı.Minibüs ve otomobilde bulunan sürücülerle birlikte hastaneye kaldırılan 14 kişinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Muğla-Fethiye yolu üzerinde bulunan Göcek Tüneli çıkış kavşağında meydana gelen ve 14 kişinin yaralandığı trafik kazasında kurtarma ve yolu açma çalışmaları tamamlandı.
Gece yarısı Muğla Fethiye karayolu üzerinde bulunan Göcek Tüneli çıkış kavşağında Turgay Kiriş idaresindeki 48 BB 3427 plakalı ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile Kadir Ereli yönetimindeki 71 KE 450 plakalı otomobil çarpışmış kaza nedeniyle yol trafiğe kapanmıştı.
Minibüs ve otomobilde bulunan sürücülerle birlikte hastaneye kaldırılan 14 kişinin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken yolda kurtarma ve temizleme çalışmaları tamamlanarak trafik normale döndü.

Kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı

Kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı

Kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı

Kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı

Kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı

Kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı

Kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı

Kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı

Kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı

Kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı

Kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı

Kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı

Kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı
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