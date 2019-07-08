HABER

Kaza yapan araçta kimyasal madde şüphesiyle hastanenin acili kapatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 23:06 | Son Güncelleme

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen trafik kazasında aracın kimyasal madde taşıdığı şüphesiyle hastane, yaralılar ve sağlık çalışanlarına dezenfekte çalışması başlatıldı.Olay, Alaaddin A.

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen trafik kazasında aracın kimyasal madde taşıdığı şüphesiyle hastane, yaralılar ve sağlık çalışanlarına dezenfekte çalışması başlatıldı.
Olay, Alaaddin A. idaresindeki 06 VNG 55 plakalı pikap, Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda lastiği patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulanan Satılmış U., Necmi Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araçta kimyasal madde şüphesiyle hastane, yaralılar, yaralılara müdahale yapan sağlık ve jandarma ekipleri dezenfekte edilmesi için hastanenin acil katı kapatıldı. Özel dezenfekte ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda hastanenin acili dezenfekte edilirken yaralılar ve sağlık çalışanları için yeni kıyafetler temin edilerek dezenfekte edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaza yapan araçta kimyasal madde şüphesiyle hastanenin acili kapatıldı

Kaza yapan araçta kimyasal madde şüphesiyle hastanenin acili kapatıldı

Kaza yapan araçta kimyasal madde şüphesiyle hastanenin acili kapatıldı

Kaza yapan araçta kimyasal madde şüphesiyle hastanenin acili kapatıldı

Kaza yapan araçta kimyasal madde şüphesiyle hastanenin acili kapatıldı

Kaza yapan araçta kimyasal madde şüphesiyle hastanenin acili kapatıldı

Kaza yapan araçta kimyasal madde şüphesiyle hastanenin acili kapatıldı

Kaza yapan araçta kimyasal madde şüphesiyle hastanenin acili kapatıldı

Kaza yapan araçta kimyasal madde şüphesiyle hastanenin acili kapatıldı

Kaza yapan araçta kimyasal madde şüphesiyle hastanenin acili kapatıldı

Kaza yapan araçta kimyasal madde şüphesiyle hastanenin acili kapatıldı

Kaza yapan araçta kimyasal madde şüphesiyle hastanenin acili kapatıldı

Kaza yapan araçta kimyasal madde şüphesiyle hastanenin acili kapatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan 'Seçimden sonra ilk işi Çankaya Köşkü'nden taşınmak olacak' haberlerine yanıt!

Binali Yıldırım'dan 'Seçimden sonra ilk işi Çankaya Köşkü'nden taşınmak olacak' haberlerine yanıt!

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu

11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu

İstanbul'da o günlerde toplu taşıma ücretsiz

İstanbul'da o günlerde toplu taşıma ücretsiz

Evindeki kamera sistemi söküldü! Böyle tepki gösterdi

Evindeki kamera sistemi söküldü! Böyle tepki gösterdi

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Mersin'den 5 gün sonra bir ölüm haberi daha

Mersin'den 5 gün sonra bir ölüm haberi daha

Sinop'ta acı olay! Kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun acı sonu...

Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.