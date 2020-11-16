HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaza yapan araçtan 56 adet kaçak telefon çıktı

Kaza yapan araçtan 56 adet kaçak telefon çıktı

16.11.2020 11:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kaza yapan araçtan 56 adet kaçak telefon çıktı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde kaza yapmış ve terk edilmiş halde bırakılan otomobilde, 56 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.Altınözü Jandarma Komutanlığı bir otomobil ile Yarseli Mahallesine kaçak cep telefonu getirileceği ihbarını aldı.

Hatay’ın Altınözü ilçesinde kaza yapmış ve terk edilmiş halde bırakılan otomobilde, 56 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Altınözü Jandarma Komutanlığı bir otomobil ile Yarseli Mahallesine kaçak cep telefonu getirileceği ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, kaçakçılık olayının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla Yarseli-Bohşin istikametinde kaza yapmış bir otomobili yol kenarında terk edilmiş olarak buldu. Araç içerisinde yapılan arama sonucunda 56 adet kullanılmamış piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan cep telefonu ele geçirildi.
Yapılan incelemede, aracın yabancı uyruklu S.T isimli şahsa kiralandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli S.T. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Azerbaycan tezkeresi TBMM'ye sunulduAzerbaycan tezkeresi TBMM'ye sunuldu
Merkez Bankası’nda görev değişimi! Naci Ağbal kimdir?Merkez Bankası’nda görev değişimi! Naci Ağbal kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Ümit Özdağ yeni parti mi kuracak?

Ümit Özdağ yeni parti mi kuracak?

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Paylaşımıyla kafaları karıştırdı! Açıklama geldi

Paylaşımıyla kafaları karıştırdı! Açıklama geldi

İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki

İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

Karantinadan çıkınca hayatının şokunu yaşadı: Elimi kolumu aldılar

Karantinadan çıkınca hayatının şokunu yaşadı

HES kodu sorgulamasında ortaya çıktı! Pazar yerinde yakalandı

HES kodu sorgulamasında ortaya çıktı! Pazar yerinde yakalandı

Azerbaycan tezkeresi TBMM'ye sunuldu

Azerbaycan tezkeresi TBMM'ye sunuldu

Korkunç olay! Çocukluk arkadaşını öldürdü

Korkunç olay! Çocukluk arkadaşını öldürdü

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğretmenlere EBA mesajı: Salgın bitse de devam edecek

Flaş EBA mesajı: Salgın bitse de devam edecek

İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Üzerine bina yapmışlar

İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Üzerine bina yapmışlar

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.