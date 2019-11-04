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Kaza yapan araçtan yaralı çıktı, aklında cep telefonu vardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 00:28 | Son Güncelleme

Sivas’ta otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas’ta otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşınan yaralının telefonunu elinden bırakmak istememesi ise dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 23.00 sıralarında Kayseri Caddesi üniversite girişi kavşağında meydana geldi. Kent merkezi istikametine giden B.T idaresindeki 58 BD 346 plakalı kamyon ile kavşakta dönüş yapan A.A. idaresindeki 58 BH 932 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonrası otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobilden çıkarttı. Yaralı bir kadının sedye üzerinde ambulansa taşındığı esnada elinde bulunan cep telefonunu bırakmak istememesi ve arkadaşlarını sorması dikkat çekti. Yaralının cep telefonu sağlık ekipleri tarafından alınarak çantasına konuldu. Yaralılar ambulanslar ile şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası sürücü ve olay yerine gelen yakınları polis ekiplerine zor anlar yaşattı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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