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Kaza yapan arkadaşına yardıma koştu, elektrik akımına kapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 15:50 | Son Güncelleme

AKSARAY'da otomobiliyle elektrik direğine çarpan arkadaşı İsmail Duman'ın (60) yardımına koşan Osman Yılmaz (67), koparak yere düşen elektrik kablosuna basıp, akıma kapıldı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da otomobiliyle elektrik direğine çarpan arkadaşı İsmail Duman'ın (60) yardımına koşan Osman Yılmaz (67), koparak yere düşen elektrik kablosuna basıp, akıma kapıldı. Tedavi altına alınan Yılmaz, hayati tehlikeyi atlatamadı. Olay, bugün saat 13.30 sıralarında Ihlara- Yenipınar Köyü yolunda meydana geldi. Arıcılık yapan Osman Yılmaz ve İsmail Duman, bal hasadı için kovanlarının bulunduğu araziye gitti. Bu sırada İsmail Duman fenalaştı. Yakındaki sağlık ocağına gitmek için 68 KT 941 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Ancak yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazayı gören Osman Yılmaz, 112 Acil Servisi aradıktan sonra koşarak, arkadaşının yardımına gitti. Ancak kaza sırasında kopan elektrik kablosuna basıp, akıma kapıldı. Vücudunda yanıklar oluşan Yılmaz ve kazada yaralanan Duman, olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan arkadaşlardan Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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