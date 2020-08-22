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Kaza yapan arkadaşının başında ‘ölme’ diye feryat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 02:32 | Son Güncelleme

Karaman’da kamyonetle çarpışan motosikletli genç yaralandı. Olay yerinden geçen bir genç, kaza yapan kişinin arkadaşı olduğunu görünce, ‘Ölme’ diyerek feryat etti.

Kaza yapan arkadaşının başında ‘ölme’ diye feryat etti

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Cedit Mahallesi Dr. Aziz Tarhan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,16 yaşındaki D.E’nin kullandığı motosiklet hızla geldiği kavşakta duramayarak C.K.(47) idaresindeki kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan sürücü yola savruldu. Haber verilmesiyle olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

ARKADAŞINI GÖRÜNCE "ÖLME" DİYE FERYAT ETTİ

O sırada oradan geçmekte olan bir genç, kaza yapan kişinin arkadaşı olduğunu görünce ‘Ölme oğlum’ diyerek başında uzun süre feryat etti. Feryat eden genci başka bir arkadaşı sakinleştirerek kaza yerinden uzaklaştırdı. Kazada kafasından darbe alarak ağır yaralanan D.E ise ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan cadde, araç ve motosikletin olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA)

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