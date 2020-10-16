Kaza yapan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerini adeta ecel teri döktürdü

Bilecik’te, geçirdiği trafik kazasında yaralanan 16 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Sevis ekiplerine adeta ecel teri döktürerek güçükle hastaneye kaldırıldı.

Hürriyet Mahallesi Hilmi Mercimeklioğlu Caddesi ile Bereket Sokağın kesiştiği kavşakta kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybeden 16 yaşındaki ehliyetsiz Çağrı B.S. aracını devirdi. Kazada yaralanan ve acılar içinde yer kıvranan genç kendisine müdahale etmek isteyen 112 Acil Servis ekiplerine adeta ecel teri döktürdü. Kazanın şokuyla sedyeden inmek isteyen, ekipler zorlukla zapt ettiği genç Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kolu kırık olduğu 16 yaşındaki ehliyetsiz Çağrı B.S. kullandığı motosiklet yol kenarına çekilirken, polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

