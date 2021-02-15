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Kaza yapan genç baba korkusuyla tir tir titredi

15.02.2021 19:03 | Son Güncelleme:
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Kaza yapan genç baba korkusuyla tir tir titredi

Kocaeli’nin Derince ilçesinde başka bir otomobille çarpışarak yaralanan otomobilin genç sürücüsü, kazanın şoku ve babasının korkusuyla ambulansta titremeye başladı. Babaannesinin de sakinleştirmediği genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Ertuğrul Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet B. (18) yönetimindeki 34 CDR 359 plakalı Ford marka otomobil, 41 DR 831 plakalı Ford marka otomobil ile çarpıştı.

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Kazada yaralanan Ahmet B.’yi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın şokuyla ve babasının da korkusuyla titreyerek ağlamaya başlayan Ahmet B., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapıldı. Ambulansa alınırken babaannesinin bir türlü sakinleştiremediği genç, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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