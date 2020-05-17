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Kaza yapan gençleri öfkeli babadan zabıta kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 17:48 | Son Güncelleme

Beylikdüzü'nde sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen arkadaşıyla birlikte babasının aracını alan genç, kaza yaptı. Haberi almasının ardından olay yerine gelerek öfkelenen ve gençleri üzerine yürüyen babaya, araya giren zabıta ekipleri engel oldu.

Kaza, D100 Beylikdüzü Haramidere mevkiinde Topkapı istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen babasının hafif ticari aracını da alarak dışarı çıkan genç, yanına arkadaşını da alıp D100'de Topkapı istikametinde araçla ilerlerken kaza yaptı. Haramidere rampasını indiği sırada yan yola girerken aracın hâkimiyetini kaybeden genç önce beton kaldırıma çıktı, daha sonra da aydınlatma direğine çarpıp D100 karayoluna fırladı.

Kazanın etkisi ile aydınlatma direği kökünden sökülerek yolu kapattı. Kısa sürede aracın sahibi olan baba ve anne de olay yerine geldi. Kazayı ufak sıyrıklar ile atlatan gençler, olay yerinde 112 ekipleri tarafından ayakta muayene edildi. Aracı o halde gören baba sinir krizine girdi. Öfkeli baba ambulansın içinde bulunan gençlerin üzerine yürümek isteyince olay yerinde bulunan zabıta ekipleri tarafından engellendi. Babanın sakinleşmesinin ardından trafik polis ekipleri kaza ile ilgili işlemleri tamamladı. Hurdaya dönen hafif ticari araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

(DHA)

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