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Kaza yapan iki otomobilden biri diğerinin üstüne çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 18:20 | Son Güncelleme

Bartın'daki kazada yaralanan 3'ü çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali A. (43) yönetimindeki 74 DC 732 plakalı otomobil, Kemer Köprü Mahallesi çevre yolunda önünde seyreden Sercan Y'nin (28) kullandığı 14 FB 535 plakalı otomobile çarptı.

Savrularak refüjdeki direğe çarpan otomobillerden biri diğerinin üstüne çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle aksayan ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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bartın trafik kazası

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