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Kaza yapan kadından gazetecilere akıl almaz tehdit

24.02.2021 10:44 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki aracın çarpıştığı kaza sonrası yaralandıklarını iddia edip karşı tarafı suçlayan karı-koca, kendilerini görüntüleyen gazetecileri küçük çocuklarını yere atıp öldürmekle tehdit etti.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki aracın çarpıştığı kaza sonrası yaralandıklarını iddia edip karşı tarafı suçlayan karı-koca, kendilerini görüntüleyen gazetecileri küçük çocuklarını yere atıp öldürmekle tehdit etti. Neler olduğunu anlamayan çocuk ağlarken, diğer sürücü, polis ve jandarma ekiplerine de tehditler savurup saldıran çift güçlükle sakinleştirildi.
Kaza, dün akşam Antalya-Manavgat D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir eden Mehmet Beşir A.’nın kullandığı 10 BS 403 plakalı otomobil ile Side istikametinden Çakalderesi istikametine gitmekte olan Hüseyin B.’nin kullandığı 07 GV 249 plakalı ticari araç çarpıştı. Araçlarda büyük hasar meydana gelirken, kazada kimsenin burnu bile kanamadı. Kazanın ardından 10 BS 403 plakalı otomobilden 2 erkek, 1 kadın ve 3 çocuk inerken, bir çift diğer aracın sürücüsü Hüseyin B.’ye saldırdı. E.D. ve S.D. adlı karı koca, olay yerine gelen basın mensuplarına da tehditler savurdu. Basın mensuplarına çekim yapmamalarını söyleyen S.D., “Şu kameramana söyle çekmesin. Bak bu çocuğu öldürürüm. Kendimi öldürürüm“ diyerek tehdit etti. Ellerine ne geçtiyse gazetecilerin üzerine fırlatan çift, hakaretler savurdu. Kucağındaki küçük çocuğu eliyle başının üzerine kaldıran kadın, karşı tarafın kırmızı ışıkta geçtiğini, kendilerinin hiçbir suçlarının olmadığını, aracı yaptıracak paralarının olmadığını belirterek, güvenlik güçlerini ve basın mensuplarını çocuğu yere atmakla tehdit etti. E.D. ve S.D. jandarma ve trafik ekipleri tarafından sakinleştirilemeyince olay yerine gelen takviye ekipler şahısları jandarma aracına aldı.
İlk başta olay yerine gelen sağlık ekiplerine bir şeyleri olmadığını söyleyen E.D., yaşananların ardından kazada yaralandığını belirterek ambulansa bindi. E.D. ile birlikte oğlu olduğunu söylediği 10 yaşındaki erkek çocuk da ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

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