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KAZA YAPAN KAMYONET ALEV TOPUNA DÖNDÜ…BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 09:50 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - KUZEY Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarparak yan yatan kamyonet alev alev yandı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - KUZEY Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarparak yan yatan kamyonet alev alev yandı. Hurda yığınına dönen kamyonetin sürücüsü son anda çıkarak ölümden döndü.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti Çekmeköy mevkiinde meydana geldi. Dondurulmuş gıda taşıyan kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet bariyerlere çarptıktan sonra yan yattı.

Kaza sonrası sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, kamyonetten alevler yükselmeye başladı. Sürücü araçtan son anda çıkmayı başardı. Kazayı görenler jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Otoyol görevlileri başka bir kazanın yaşanmaması için dubalarla güvenlik önlemi aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan kamyonete müdahale etti. İtfaiyenin 15 dakika süren çalışmaları sonucunda yangın söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi. Hurdaya dönen kamyonet otoyol görevlileri tarafından vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yara almayan sürücü kaza ile ilgili ifade vermek için karakola götürüldü.

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