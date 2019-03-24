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Kaza yapan motosiklet çalıntı, yaralılar hırsızlık şüphelisi çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 13:32 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki Yahya L.

Kaza yapan motosiklet çalıntı, yaralılar hırsızlık şüphelisi çıktı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki Yahya L. ve Muhammet H. yaralandı. Polisin yaptığı sorguda, motosikletin çalıntı, yaralıların da hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.
Kaza, İnegöl ilçesi Alanyurt Caddesi'nde meydana geldi. Yahya L. yönetimindeki plakasız motosiklet, park için yolun karşısına geçen Yalçın S. yönetimindeki 16 KGL 36 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Yahya L. ile beraberindeki Muhammet H. yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polisin yaptığı GBT sorgusunda, iki yaralının hırsızlık suçundan arandığı ve motosikletin de çalıntı olduğu belirlendi. İki şüpheli, hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.
Kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kaza yapan motosiklet çalıntı, yaralılar hırsızlık şüphelisi çıktıKaza yapan motosiklet çalıntı, yaralılar hırsızlık şüphelisi çıktıKaza yapan motosiklet çalıntı, yaralılar hırsızlık şüphelisi çıktı

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