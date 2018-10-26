HABER

Kaza yapan motosiklet sürücüsünün yanından bir an olsun ayrılmadılar 

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 10:25 | Son Güncelleme

SARIYER'de, bir otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza yapan motosiklet sürücüsünün yanından bir an olsun ayrılmadılar 

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)- SARIYER'de, bir otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Ayağı kırılan motosiklet sürücüsü düştüğü yerde ambulans beklerken, polis ile vatandaşlar bir an olsun başından ayrılmadı.
Olay, Kireçburnu Haydar Aliyev Caddesi üzerinde dün meydana geldi. İddiaya göre, Tarabya yönünden Sarıyer yönüne ilerleyen 34 NU 8457 plakalı otomobilin sürücüsü, dönüşün yasak olduğu yerden bir sokağa sapmak istedi. Bu sırada, karşı istikametten gelen 16 ACE 183 plakalı motosikletin sürücüsü otomobili son anda fark ederek manevra yapmaya çalıştı. Sürücünün tüm çabalarına rağmen motosikletle otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, sürücüsüyle birlikte yolda 5 metre sürüklendi.
Kazanın ardından sol omzu zedelenen ve sol ayağı kırılan motosiklet sürücüsünün yardımına, vatandaşlar ve motosikletli polis timinde görevli polisler koştu. Polis ile vatandaşlar, ambulans gelene kadar, hareket edemediği için yolda yatan Orhun isimli yaralının başından bir an olsun ayrılmadı. Yaralı motosiklet sürücüsü, başında bekleyen polise vererek yakınlarına haber vermesini istedi.
Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

(FOTOĞRAF)

Kaza yapan motosiklet sürücüsünün yanından bir an olsun ayrılmadılar Kaza yapan motosiklet sürücüsünün yanından bir an olsun ayrılmadılar Kaza yapan motosiklet sürücüsünün yanından bir an olsun ayrılmadılar Kaza yapan motosiklet sürücüsünün yanından bir an olsun ayrılmadılar

PARTNEROlay video! Seks Adası'na giriş için bahis açıp...Olay video! Seks Adası'na giriş için bahis açıp...
Çatak'ta özel okul konseptli anaokuluÇatak'ta özel okul konseptli anaokulu
Sağanak, Nusaybin'de cadde ve sokakları göle çevirdiSağanak, Nusaybin'de cadde ve sokakları göle çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Yaşamayanlar dizisi oyuncusu Elit İşcan 'Rol arkadaşım tarafından tacize uğradım'

Yaşamayanlar dizisi oyuncusu Elit İşcan 'Rol arkadaşım tarafından tacize uğradım'

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Son dakika! Yerel seçim tarihi kesinleşti

Son dakika! Yerel seçim tarihi kesinleşti

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de bu programlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanacak

İzmir'de bu programlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanacak

Andımız için olay yaratacak sözler!

Andımız için olay yaratacak sözler!

Bu sayı ilk kez açıklandı! Tam 14 bin 694 terörist...

Bu sayı ilk kez açıklandı! Tam 14 bin 694 terörist...

İçişleri Bakanlığı, valiliklere yazı gönderdi! Düğün ve nişanlarda kullanılmayacak

İçişleri Bakanlığı, valiliklere yazı gönderdi! Düğün ve nişanlarda kullanılmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! 100 kilo altının detayları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! 100 kilo altının detayları ortaya çıktı

ABD'den vize almak isteyen Türklere iğrenç soru! 'Fahişelik yapmak için mi gidiyorsunuz?'

ABD'den vize almak isteyen Türklere iğrenç soru! 'Fahişelik yapmak için mi gidiyorsunuz?'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.