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Kaza yapan motosikletli alev aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 20:49 | Son Güncelleme

Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletiyle bariyerlere çarpan ve kıyafetleri yanmaya başlayan sürücü ağır yaralandı.Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Kaza yapan motosikletli alev aldı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletiyle bariyerlere çarpan ve kıyafetleri yanmaya başlayan sürücü ağır yaralandı.
Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Giresun’dan Samsun istikametine seyreden Akın Büber yönetimindeki 34 BU 6481 plakalı motosiklet, Civil Köprüsü’nde bariyere çarptı. Kazada sürücü motosikletle birlikte yola savruldu. Yanan motosikletteki alevler Akın Büber’in üzerine de sıçradı. Kazayı gören vatandaşlar sürücünün tutuşan kıyafetlerini kısa sürede söndürmeyi başarırken, bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi, motosiklet de olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Ağır yaralanan Büber, 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Büber’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Kaza yapan motosikletli alev aldı

Kaza yapan motosikletli alev aldı

Kaza yapan motosikletli alev aldı

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