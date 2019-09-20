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Kaza yapan otomobil alev aldı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 10:19 | Son Güncelleme

Mardin’de Nusaybin-Cizre karayolunda kaza yaptıktan sonra alev alan otomobildeki 3 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre kaza, Nusaybin - Cizre karayolu Balaban Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Kaza yapan otomobil alev aldı: 3 yaralı

Mardin’de Nusaybin-Cizre karayolunda kaza yaptıktan sonra alev alan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Nusaybin - Cizre karayolu Balaban Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Atilla Demirci yönetimindeki 27 VJ 976 plakalı otomobil, Balaban Mahallesi mevkiinde İpek Yolu’nda seyir halindeyken ön tekerinin patlaması sonucu kaza yaptı. Kazayla birlikte alev alan otomobili gören mahalle sakinleri otomobildeki 3 kişiyi çıkarırken, yoldan geçen beton mikseri tazyikli suyla yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
Kaza sonrası sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin itfaiye ekipleri de otomobildeki yangını söndürdü.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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