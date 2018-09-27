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Kaza yapan otomobil, alev topuna döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 14:04 | Son Güncelleme

Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA)) AKSARAY'da kontrolden çıkıp şarampole takma atan otomobil, alev topuna dönüm yandı.

Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA)) AKSARAY'da kontrolden çıkıp şarampole takma atan otomobil, alev topuna dönüm yandı. Sürücü Emre Pamuk'da (43) kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Aracın yanma anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaza, dün Aksaray -Konya karayolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Emre Pamuk yönetimindeki 06 FED 32 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Pamuk, araç içinden çıkıp ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta kazanın ardından birden alev aldı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobil ise küle döndü. Soruşturma sürüyor.

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