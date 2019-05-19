HABER

Kaza yapan otomobil bariyer ve korumalık arasında asılı kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 13:34 | Son Güncelleme

Giresun’da otomobilin bariyer ve korumalık arasında asılı kaldığı kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Yalıköy Ayvasıl mevkiinde Aslan Saral idaresindeki 69 AAB 416 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Giresun’da otomobilin bariyer ve korumalık arasında asılı kaldığı kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Yalıköy Ayvasıl mevkiinde Aslan Saral idaresindeki 69 AAB 416 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Bariyerleri aşan araç, menfez korumalıklarına çarparak durabildi. Yol kenarındaki bariyer ile korumalık arasında asılı kalan aracın sürücüsü Aslan Saral ile yanındaki eşi Tülay Saral kazadan hafif yaralı kurtuldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

'Burada bir tarih yatıyor''Burada bir tarih yatıyor'
Cezaevi firarisi yakalandıCezaevi firarisi yakalandı
(Özel haber) Bursa’da doğalgaz sızıntısı caddeyi trafiğe kapattırdı(Özel haber) Bursa’da doğalgaz sızıntısı caddeyi trafiğe kapattırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Hayatları karardı! 570 bin TL'lik dava

Hayatları karardı! 570 bin TL'lik dava

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.