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Kaza yapan otomobil dere yatağına uçtu: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 14:30 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir otomobil dere yatağına uçtu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir otomobil dere yatağına uçtu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Sarılar Mahallesi 3020. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Arslan’ın kullandığı 07 YML 47 plakalı otomobil aynı istikamette giden Hafize Ç.’nin kullandığı 07 LPJ 74 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kaldırıma çıkan Arslan’ın kullandığı araç, 3 metre derinliğindeki dere yatağına yuvarlandı. Araçta bulunan Arslan, çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartıldı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından kazaya karışan 07 LPJ 74 plakalı otomobilde bulunan Hafize Ç. aracı kendisinin kullandığını söylerken, kazayı gören bazı vatandaşlar aracı yaşı küçük bir erkeğin kullandığını iddia ettiler.

“Önlem alınmalı”
Kazanın meydana geldiği kavşakta market işleten bir vatandaş, 2.5 yıldır bölgede oturduğunu ve 10’dan fazla kazaya şahit olduğunu belirterek, “Kavşakta dere yatağının bulunduğu yerdeki kamışlar dere yatağını kapatıyor. Aynı zamanda sürücülerin görüş açısını da kapatıyor. Belediyeden kamışları kesmesini, dere yatağının kıyısına da korkuluk yapmasını istiyoruz” dedi.

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