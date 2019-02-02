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Kaza yapan otomobil dükkana girdi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 12:30 | Son Güncelleme

Samsun’da otomobilin hafif ticari araca çarpıp bir dükkana girdiği kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 09.45’te Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Samsun Dr.

Samsun’da otomobilin hafif ticari araca çarpıp bir dükkana girdiği kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.45’te Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Samsun Dr. Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elanur B.’nin kullandığı 55 BAP 91 plakalı otomobil, Yüksel Doğru (62) yönetimindeki 48 JU 508 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, çevredeki bir dükkanın giriş kapısına çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Elanur B. ve yanındaki Ahmet Can B. (14) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ambulanslarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada dükkana giren otomobil olay yerine gelen çekiciyle kaldırıldı.
Kazanın ardından olayı anlatan sürücü Yüksel Doğru, “Ben yeşilde hastaneye doğru geçerken, kırmızıda geçen araç bana vurdu. Çok süratli geliyordu, bana vurdu ve eve girdi. Ben yaralanmadım. Allah’tan evin önünde bir insan yoktu. Ya cana bir şey olsaydı? Allah korudu” dedi.
Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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