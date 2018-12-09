Kaza yapan otomobil durağa savruldu: 1 yaralı

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobillerinden biri, boş durağa girerken, sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Hendek Yenimahalle Sultan Hamithan Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen Engin Tatarhan yönetimindeki 54 KV 693 plakalı otomobil, sokağa girmek için manevra yapan İlker Kaya yönetimindeki 54 KB 125 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Engin Tatarhan'ın kontrolünü kaybettiği otomobil savrularak yol kenarındaki yolcu bulunmayan durağa girdi. Durak paramparça olurken, otomobil devrildi. Kaza sonrası otomobilde sıkışan Engin Tatarhan, çevredekiler tarafından çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Engin Tatarhan tedavi altına alındı.

Kaza sırasında durakta yolcunun bulunmaması faciayı önledi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

