HABER

Kaza yapan otomobil durakta bekleyen kadına çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 11:10 | Son Güncelleme

Eskişehir'de iki kişinin hafif yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kaza yapan otomobilin tramvay durağında bekleyen kadına çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Kemal Karakaya idaresindeki 26 ABD 194 plakalı otomobil, Alanönü Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda sürücüsü henüz tespit edilemeyen 26 BF 285 plakalı otomobille çarpıştı.

Daha sonra savrulan Karakaya yönetimindeki araç, yol kenarında tramvay durağında bekleyen Sevcan Sarıçeli'ye çarparak durdu.

Kazada, otomobil sürücüsü Karakaya ile Sarıçeli hafif yaralandı. Bu kişilere, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.

PARTNER18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!
Sahne Tozu Tiyatrosu "Kanlı Nigar" ile sezonu kapatıyorSahne Tozu Tiyatrosu "Kanlı Nigar" ile sezonu kapatıyor
Bakan Ersoy, "Müzeler, içerisinde tarihin bütün görkemiyle yaşadığı mekanlardır"Bakan Ersoy, "Müzeler, içerisinde tarihin bütün görkemiyle yaşadığı mekanlardır"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Yasak Elma'da olay sahne!

Yasak Elma'da olay sahne!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Yürek yakan görüntü!

Yürek yakan görüntü!

Çin'den ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

Çin'den ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karasu Nehri'nde 83 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı

Karasu Nehri'nde 83 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı

Hamile eşine 'kahvaltıya götüreceğim' deyip kabusu yaşatmıştı! Cani koca böyle bulundu

Hamile eşine 'kahvaltıya götüreceğim' deyip kabusu yaşatmıştı! Cani koca böyle bulundu

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Kayseri merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

11 ilde operasyon başladı!

Tatvan’da ortaokul öğrencileri, atık malzemelerle ünlü tablolara dönüştü

Sosyal medya bunu konuşuyor! Öğrenciler ünlü tablolara dönüştü

Haftanın fotoğrafları

Haftanın fotoğrafları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.