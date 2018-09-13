Kaza yapan otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı

Adana'da başka bir araçla çarpışan otomobilin kontrolden çıkarak kavşaktaki elektrikli bisiklete çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Burak Bodur idaresindeki 33 N 5754 plakalı otomobil, D-400 karayolu Hal Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen başka bir otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak, kavşakta bekleyen Suriye uyruklu Vail El Samur'un kullandığı 01 ME 940 plakalı elektrikli bisiklete çarptı.
El Samur'un yaralandığı kazanın ardından, plakası tespit edilemeyen otomobil sürücüsü aracıyla olay yerinden uzaklaştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, yol temizleme çalışmalarının ardından normale döndü.
Polis, kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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