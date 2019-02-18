Kaza yapan otomobil evin bahçe kapısını devirdi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, başka bir otomobille çarpışan otomobil, ardından yol kenarındaki evin bahçe kapısını devirip, içeri girdi. Yaralanan iki sürücü tedaviye alındı.
Kaza, öğleden sonra, Çay Mahallesi Ocak Sokak'ta meydana geldi. Nurhan Demirci yönetimindeki 20 DN 052 plakalı otomobil ile Ebru Yıldırım yönetimindeki 35 AAC 505 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Yıldırım'ın direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan evin metal bahçe kapısına çarptı. Kapı çarpmanın şiddetiyle devrilirken, otomobil bahçeye girdi. Kazada yaralanan Nurhan Demirci ile Ebru Yıldırım sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Emniyet, jandarma ve MİT'i şikayet etti! Sebebi şaşırttı
Sesi duyan arabanın yanına koştu! Herkes seferber oldu
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz
Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'
Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum