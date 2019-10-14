HABER

Kaza yapan otomobil, kozmetik dükkanına daldı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 08:20 | Son Güncelleme

ANKARA’da, sürücülerinin kontrolünden çıkıp çarpışan otomobillerden biri, savrularak yol kenarındaki kozmetik dükkanına girerken, biri de park halindeki araca çarptı.

Kaza yapan otomobil, kozmetik dükkanına daldı: 1 yaralı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, sürücülerinin kontrolünden çıkıp çarpışan otomobillerden biri, savrularak yol kenarındaki kozmetik dükkanına girerken, biri de park halindeki araca çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, sabaha doğru Çankaya ilçesinde meydana geldi. Naci Çakır Mahallesi’ndeki İlker Caddesi üzerinde ilerleyen Sibel Güler yönetimindeki 06 UF 641 plakalı otomobil ile Dikmen Caddesi'nden giden Ozan Duman'ın kullandığı 35 JK 173 plakalı otomobil, iki cadde kesişiminde çarpıştı. Güler'in otomobili, çarpışmanın şiddetiyle savrularak yol kenarındaki kozmetik dükkanına girerken, Duman'ın otomobili de park halindeki 06 AJ 015 plakalı araca çarparak durdu. Kazada, kozmetik dükkanına giren otomobildeki ismi öğrenilemeyen yolcu yaralandı. Ozan Duman'ın aramasıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Sağlık ekipleri, yaralıyı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 06 UF 641 plakalı otomobilin kontrolden çıkarak kozmetik dükkanına daldığı görüldü. Kazada, 2 araç ile kozmetik dükkanında büyük çapta hasar meydana geldi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kaza yapan otomobil, kozmetik dükkanına daldı: 1 yaralıKaza yapan otomobil, kozmetik dükkanına daldı: 1 yaralıKaza yapan otomobil, kozmetik dükkanına daldı: 1 yaralıKaza yapan otomobil, kozmetik dükkanına daldı: 1 yaralı

PARTNERÜzerinde ıslaklık varsa sakın almayın! İşte kırmızı et alırken dikkat etmeniz gereken 5 püf noktasıÜzerinde ıslaklık varsa sakın almayın! İşte kırmızı et alırken dikkat etmeniz gereken 5 püf noktası
Giresun'da fındık fabrikasındaki yangın korkuttuGiresun'da fındık fabrikasındaki yangın korkuttu
Bursa’da bin polisle şafak operasyonu...Gitar içinde uyuşturucu çıktıBursa’da bin polisle şafak operasyonu...Gitar içinde uyuşturucu çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi

Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

EDHO'da Hızır'a büyük şok!

EDHO'da Hızır'a büyük şok!

Evlilik cüzdanı için öyle bir fotoğraf verdi ki...

Evlilik cüzdanı için öyle bir fotoğraf verdi ki...

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.