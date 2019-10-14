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Kaza yapan otomobil, kozmetik dükkanına daldı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 09:42 | Son Güncelleme

ANKARA’da, sürücülerinin kontrolünden çıkıp çarpışan otomobillerden biri, savrularak yol kenarındaki kozmetik dükkanına girerken, biri de park halindeki araca çarptı.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, sürücülerinin kontrolünden çıkıp çarpışan otomobillerden biri, savrularak yol kenarındaki kozmetik dükkanına girerken, biri de park halindeki araca çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha doğru Çankaya ilçesinde meydana geldi. Naci Çakır Mahallesi’ndeki İlker Caddesi üzerinde ilerleyen Sibel Güler yönetimindeki 06 UF 641 plakalı otomobil ile Dikmen Caddesi'nden giden Ozan Duman'ın kullandığı 35 JK 173 plakalı otomobil, iki cadde kesişiminde çarpıştı. Güler'in otomobili, çarpışmanın şiddetiyle savrularak yol kenarındaki kozmetik dükkanına girerken, Duman'ın otomobili de park halindeki 06 AJ 015 plakalı araca çarparak durdu. Kazada, kozmetik dükkanına giren otomobildeki ismi öğrenilemeyen yolcu yaralandı. Ozan Duman'ın aramasıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Sağlık ekipleri, yaralıyı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 06 UF 641 plakalı otomobilin kontrolden çıkarak kozmetik dükkanına daldığı görüldü. Kazada, 2 araç ile kozmetik dükkanında büyük çapta hasar meydana geldi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki... Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki...
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