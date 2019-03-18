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Kaza yapan otomobil mobilya mağazasına girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 16:41 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, kontrolden çıkan araçlardan biri yol kenarındaki mobilya mağazasına girdi.

Kaza yapan otomobil mobilya mağazasına girdi

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, kontrolden çıkan araçlardan biri yol kenarındaki mobilya mağazasına girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, D400 karayolu Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Gazi Mahallesi'nden hastane yönüne giden Hayri Taylan'ın kullandığı 46 P 5663 plakalı otomobil ile Mustafa Uysal'ın kullandığı 07 UV 326 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan Mustafa Uysal'ın otomobili yol kenarındaki bir mobilya mağazasının camını kırarak, içeri girdi. Kazada sürücülerden Mustafa Uysal yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsüyle, iş yerinde bulunanlar ise olaydan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mustafa Uysal'ı ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Uysal'ın hastanede yapılan ilk müdahalesinde durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis kaza yerinde inceleme yaparken, iş yerine giren otomobil itfaiye ekiplerince çıkartıldıktan sonra çekici yardımıyla kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde kavşakta çarpışan araçlardan birinin kontrolden çıkarak, mobilya mağazasına girdiği anlar yer aldı.

FOTOĞRAFLI

Kaza yapan otomobil mobilya mağazasına girdiKaza yapan otomobil mobilya mağazasına girdiKaza yapan otomobil mobilya mağazasına girdiKaza yapan otomobil mobilya mağazasına girdi

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