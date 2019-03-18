HABER

Kaza yapan otomobil mobilya mağazasına girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 17:36 | Son Güncelleme

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, kontrolden çıkan araçlardan biri yol kenarındaki mobilya mağazasına girdi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, kontrolden çıkan araçlardan biri yol kenarındaki mobilya mağazasına girdi. Kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında D400 karayolu Hastane Kavşağında meydana geldi. Gazi Mahallesi'nden hastane yönüne giden Hayri Taylan'ın kullandığı 46 P 5663 plakalı otomobille Mustafa Uysal'ın kullandığı 07 UV 326 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan Mustafa Uysal'ın kullandığı otomobil yol kenarında bulunan bir mobilya mağazasının camını kırarak, içeri girdi. Kazada sürücülerden Mustafa Uysal yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsüyle, iş yerinde bulunanlar ise olaydan yara almadan kurtuldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mustafa Uysal'ı ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mustafa Uysal'ın hastanede yapılan ilk müdahalesinde durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis kaza yerinde inceleme yaparken, iş yerine giren otomobil itfaiye ekiplerince çıkartıldıktan sonra çekici yardımıyla kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde kavşakta çarpışan araçlardan birinin kontrolden çıkarak, mobilya mağazasına daldığı yer aldı.

PARTNERBir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...Bir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...
Gazeteciler Sarıyer’de düzenlenen kampta stres attıGazeteciler Sarıyer’de düzenlenen kampta stres attı
Çanakkale Şehitleri Ukrayna’da törenle anıldıÇanakkale Şehitleri Ukrayna’da törenle anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek'

'O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek'

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Bıçakladığı bedensel engelli kuru yemişçiyi, boğazını keserek öldürdü

Dehşet veren olayın sebebi belli oldu! Büyük vicdansızlık

Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı

Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

PKK'lı terörist böyle itiraf etti: Kaçamayanlar intihar ediyor

Böyle itiraf etti: Kaçamayanlar intihar ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.