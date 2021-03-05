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  4. Kaza yapan otomobil savrularak yayaya çarptı: 2 yaralı

Kaza yapan otomobil savrularak yayaya çarptı: 2 yaralı

05.03.2021 18:58 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobille çarpışan araç savrularak yayaya çarptı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobille çarpışan araç savrularak yayaya çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 13.30 sularında Uzunmehmet Mahallesi Osmanlı Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Karaelmas Caddesi istikametinden Osmanlı Sokak istikametine seyir halinde olan Yusuf D. idaresindeki 67 AAD 006 plakalı otomobil, Soner A. idaresindeki 67 LR 596 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 67 LR 596 plakalı otomobil, o sırada yaya olarak oradan geçen İrem Nur A.’ya (23) çarptı. 67 AAD 006 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Kevser D. (28) de kazada yaralandı. Çevredeki vatandaşlar kazayı, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı İrem Nur A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Kevser D.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası otomobilde hava yastıklarının patladığı görüldü. Kazada yaralanan kadının nişan için İstanbul’dan Ereğli’ye geldiği öğrenilirken, otomobil sürücüleri ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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