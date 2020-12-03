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Kaza yapan otomobil ters döndü: 3 yaralı

03.12.2020 14:27 | Son Güncelleme:
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobillerden biri ters döndü.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobillerden biri ters döndü. Kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Seyitgazi Mahallesi Hayber Sokak üzerinde 38 KS 451 plakalı Wolksvagen plakalı otomobil ile 38 DP 323 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil, takla atarak ters döndü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırırken, polis ekipleri ise inceleme yaptı. Bir süre trafiğe kapanan yol, çekici ve vatandaşların yardımıyla otomobillerin bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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