HABER

Kaza yapan otomobil trafoyu devirdi: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 20:05 | Son Güncelleme

Elazığ’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Elazığ’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Çarpışan araçlardan birinin trafoyu devirmesi sonucu mahallede bazı yerler geçici süre elektriksiz kaldı.
Kaza, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AN 096 plakalı otomobil ile 23 BR 954 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan biri elektrik trafosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle trafo devrilirken, mahallenin bazı bölgeleri geçici süreyle elektriksiz kaldı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Evlerinde 250 kediyle yaşıyorlar! Evlerinde 250 kediyle yaşıyorlar!
'Malzeme eksikliğinden ameliyatlarım iptal olmuştur' yazısı asan doktora soruşturma'Malzeme eksikliğinden ameliyatlarım iptal olmuştur' yazısı asan doktora soruşturma
Karadeniz yanıyor! 98 araçla müdahale ediliyorKaradeniz yanıyor! 98 araçla müdahale ediliyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Eski Fenerbahçeli futbolcunun kayınvalidesi gölette boğuldu

Eski Fenerbahçeli futbolcunun kayınvalidesi gölette boğuldu

Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması! ABD iddiasına sert tepki

Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması! ABD iddiasına sert tepki

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Adana'da otomobil sele kapıldı! Kaybolan kişiler kurtarıldı

Adana'da sele kapılan 2 kişi daha kurtarıldı

11 ilçede 37 noktada yangın çıkmıştı! Trabzon Valisi'nden son dakika açıklaması

Karadeniz yanıyor! 98 araçla müdahale ediliyor

Son dakika! Adana'da sağanak yağış nedeniyle 4 ilçede okullar tatil edildi

Adana'da 4 ilçede okullar tatil edildi

Son dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'KHK' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden 'KHK' kararı

Bakırköy'de dansçı Berhan Tamalan'ı bıçaklayan zanlı tutuklandı

Bakırköy'de öğrenciyi bıçaklayan zanlı tutuklandı

Son dakika! Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.