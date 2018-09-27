Kaza yapan otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Hasan Kara (59), TEM yolunda bariyerlere çarpmış otomobilin sürücü koltuğunda, başından tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, İstanbul- Edirne TEM yolunun Çorlu gişelerine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Edirne yönüne giden sürücüler, bir otomobilin bariyerlere çarparak kaza yaptığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye giden jandarma ekipleri, kaza yapan 34 KY 2519 plakalı otomobilin sürücü koltuğundaki kişinin kanlar içinde ve ölü olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada ölen kişinin adının Hasan Kara olduğunu ve başından tabanca ile vurulduğunu belirledi. Otomobil içinde yapılan aramada ise sürücü koltuğunun altında 1 tabanca bulundu.
Görgü tanıkları, otomobilin sol bariyerlere çarptığını görünce, durup durumu jandarmaya bildirdiklerini söyledi. Jandarmanın incelemesinin ardından Hasan Kara'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.
FOTOĞRAFLI
EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!
Türkiye'de Tropical Medicane kasırgası alarmı! İzmir ve Muğla teyakkuzda
İsrail Savunma Bakanı'ndan Trump'a yanıt: Filistin devleti umrumda değil
Eski eşten ilginç sözler! 'Paranı çatır çatır kocamla yiyeceğim...'
Gözünün önünde vurdular! Fenalık geçirdi
Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor
Alman Bakan'dan sert sözler: Erdoğan'a sadece dostça bir dil kullanılmayacak
LG'nin yeni telefonu V40 ThinQ 5 kamerayla geliyor!
'Trump ile kapsamlı görüşme yapılmadı'
WhatsApp kurucularından Brian Acton: Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve...
İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek
70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı
Japonya hakkında sıra dışı bilgiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum