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Kaza yapan otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 18:52 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Hasan Kara (59), TEM yolunda bariyerlere çarpmış otomobilin sürücü koltuğunda, başından tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Hasan Kara (59), TEM yolunda bariyerlere çarpmış otomobilin sürücü koltuğunda, başından tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, İstanbul- Edirne TEM yolunun Çorlu gişelerine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Edirne yönüne giden sürücüler, bir otomobilin bariyerlere çarparak kaza yaptığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye giden jandarma ekipleri, kaza yapan 34 KY 2519 plakalı otomobilin sürücü koltuğundaki kişinin kanlar içinde ve ölü olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada ölen kişinin adının Hasan Kara olduğunu ve başından tabanca ile vurulduğunu belirledi. Otomobil içinde yapılan aramada ise sürücü koltuğunun altında 1 tabanca bulundu.

Görgü tanıkları, otomobilin sol bariyerlere çarptığını görünce, durup durumu jandarmaya bildirdiklerini söyledi. Jandarmanın incelemesinin ardından Hasan Kara'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

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