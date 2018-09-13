HABER

Kaza yapan otomobilde, bıçaklanmış cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 09:11 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bornova ilçesinde, park halindeki çekiciye çarparak durabilen otomobilde, bıçaklandığı belirlenen Gerzan Tan'ın cesedi bulundu.

Kaza yapan otomobilde, bıçaklanmış cesedi bulundu

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, park halindeki çekiciye çarparak durabilen otomobilde, bıçaklandığı belirlenen Gerzan Tan'ın cesedi bulundu.
Olay, bugün saat 06.00 sıralarında Evka 3 Mahallesi 127 Sokak'ta meydana geldi. Gerzan Tan yönetimindeki otomobil, park halindeki çekiciye çarptı. Kazayı gören çevre sakinleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobildeki Gerzan Tan'ın öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı incelemede Tan'ın vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yaraları olduğu saptandı.
Bıçaklandıktan sonra hastaneye gitmek isterken fenalaşarak kaza yaptığı sanılan Tan'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis, Gerzan Tan'ı bıçaklayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kaza yapan otomobilde, bıçaklanmış cesedi bulunduKaza yapan otomobilde, bıçaklanmış cesedi bulunduKaza yapan otomobilde, bıçaklanmış cesedi bulunduKaza yapan otomobilde, bıçaklanmış cesedi bulundu

PARTNERSette ziyaretSette ziyaret
Hatay'da orman yangını Hatay'da orman yangını 
Adana'da FETÖ operasyonuAdana'da FETÖ operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

ABD: Yaptırımları tekrar getirdik

ABD: Yaptırımları tekrar getirdik

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kartal'da korkutan görüntü: Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu!

Kartal'da korkutan görüntü: Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu!

Üniversite öğrencisi takside kabusu yaşadı: Şoför boğazımı sıktı ve tokat attı!

Üniversite öğrencisi takside kabusu yaşadı: Şoför boğazımı sıktı ve tokat attı!

Lüks otomobil kuaför dükkanına daldı

Lüks otomobil kuaför dükkanına daldı

Türkiye'nin kanını donduran seri katilin sır mektubu bulundu

Türkiye'nin kanını donduran seri katilin sır mektubu bulundu

Sosyal medyayı sallayan kayıp paylaşımı... İstanbul 24 yaşındaki İlke Gelgeç için seferber oldu!

Sosyal medyayı sallayan kayıp paylaşımı... İstanbul 24 yaşındaki İlke Gelgeç için seferber oldu!

Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı

Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.