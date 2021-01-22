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Kaza yapan otomobilde sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı

22.01.2021 23:46 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otobüs ile çarpışan otomobilde sıkışan yaralı sürücüyü, itfaiye ekipleri kurtardı.Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otobüs ile çarpışan otomobilde sıkışan yaralı sürücüyü, itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vural Ü. idaresindeki 41 ABY 384 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette seyreden yabancı uyruklu M.H. yönetimindeki 34 AL 1264 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü aracında sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede kaza yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında otomobilden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı şahıs, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazaya karışan otobüs şoförü ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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