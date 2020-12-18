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Kaza yapan otomobilde uyuşturucu çıktı

18.12.2020 00:39 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de trafik kazası yapan otomobildeki 2 kişide uyuşturucu madde ele geçirildi.Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale’de Yuva Mahallesi 2416.

Kırıkkale’de trafik kazası yapan otomobildeki 2 kişide uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale’de Yuva Mahallesi 2416. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 06 DK 6638 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle yola saçılan 2.48 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Y. (26) ile H.Y. (17) emniyete götürülerek hakkında adli işlem başlatıldı. 18 yaşından küçük olan H.Y. Çocuk Şube Müdürlüğüne sevk edildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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