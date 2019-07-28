HABER

Kaza yapan otomobildeki yaralıları kurtaran vatandaşlar faciayı önledi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 00:35 | Son Güncelleme

Çorum’un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, dumanlar yükselen araçtan yaralıları çıkaran vatandaşlar olası bir faciayı önledi.Kaza, İskilip ilçesinin girişinde meydana geldi.

Kaza yapan otomobildeki yaralıları kurtaran vatandaşlar faciayı önledi

Çorum’un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, dumanlar yükselen araçtan yaralıları çıkaran vatandaşlar olası bir faciayı önledi.

Kaza, İskilip ilçesinin girişinde meydana geldi. Çorum istikametinden İskilip istikametine seyir halinde olan İsmet Kabalak yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında şarampol içerisinde bulunan elektrik direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar otomobilde bulunan yaralı sürücü ve yanındaki Yasin A.’yı dışarı çıkardı. Dumanlar yükselen otomobil alev almaya başlayınca vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol arlına alınan yangın söndürüldü. Yaralılar İskilip Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum’a sevk edildi.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaza yapan otomobildeki yaralıları kurtaran vatandaşlar faciayı önledi

Kaza yapan otomobildeki yaralıları kurtaran vatandaşlar faciayı önledi

PARTNERİşte pürüzsüz bir cilt için 7 yöntemİşte pürüzsüz bir cilt için 7 yöntem
Tarihi bina içerisinde ipe asılı halde bulunduTarihi bina içerisinde ipe asılı halde bulundu
Yanan konteynerdeki 10 tavuk öldüYanan konteynerdeki 10 tavuk öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

Yerli üretim logolu etiketlerde değişiklik

Yerli üretim logolu etiketlerde değişiklik

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Resmen duyurdular: Normal bir faaliyet

Resmen duyurdular: Normal bir faaliyet

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silahlı kavgada vurulan 3 kardeş hayatını kaybetti, baba ağır yaralı

Ortalık savaş alanına döndü! 3 kardeşten acı haber

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.