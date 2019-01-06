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Kaza yapan otomobilden fırlayan genç kız öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 13:50 | Son Güncelleme

Kaza yapan otomobilden fırlayan genç kız öldü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilden fırlayan genç kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde Ferdi N'nin kullandığı 34 KR 9689 plakalı otomobil, ilçe merkezine doğru giderken virajı alamayıp refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilden fırlayan Hilal Söğütlü (17), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Rümeysa O. (16) ve Yunus Emre S. (18), sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ölen genç kızın cesedi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

SEDAŞ ekipleri de yerinden çıkan elektrik direğini çekici yardımıyla yoldan kaldırdı.

Bu arada, kaza anı çevredeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

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