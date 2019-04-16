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Kaza yapan otomobilin taraftar grubunun arasına dalması kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 22:52 | Son Güncelleme

Burdur'da iki kişinin yaralandığı kaza anı cep telefonu ile görüntülendi

Burdur'un Bucak ilçesinde çarpışan iki otomobilden biri yol kenarında tezahürat yapan Galatasaray taraftarlarının arasına dalması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza anı bir taraftarın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, kaza 14 Nisan Pazar günü Oğuzhan Mahallesi'nde meydana geldi.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi bir grup üniversite öğrencisi Galatasaray taraftarı, sokakta davul çalarak tezahürat yaptı.

Bu sırada A.G. idaresindeki 07 MMC 60 plakalı otomobil, M.A.M. yönetimindeki 15 ET 916 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobillerden biri savrularak tezahürat yapan grubun arasına daldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada taraftar grubundakilerden H.Ö. ile C.A. yaralandı.

Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza anı gruptan bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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Burdur Fenerbahçe Galatasaray Kaza taraftar yaralı

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