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Kaza yapan panzer yan yattı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 22:21 | Son Güncelleme

IĞDIR’da zırhlı  polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ikisi polis 3 kişi yaralandı.

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR’da zırhlı polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ikisi polis 3 kişi yaralandı.

Kaza bugün sat 18.00 sıralarında merkez Konaklı Mahallesindeki TOKİ konutları kavşağında meydana geldi. Iğdır Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araç ile sürücüsü belirlenemeyen 34 VL 944 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle zırhlı aracın yan yattığı kazada ikisi özel hareket polisi ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Iğdır-Ağrı karayolunda ulaşım tek yönden sağlandı. Soruşturma sürdürülüyor.

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