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Kaza yapan polis adayını ekipler sınava yetiştirdi

17.02.2021 16:14 | Son Güncelleme:
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Yozgat’ta Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavına giderken trafik kazası geçiren polis adayını, sınava trafik polisi ekipleri yetiştirdi.Sarıkaya’dan Yozgat’ta gitmekte olan Oğuz Batur idaresindeki 66 ND 719 plakalı otomobil, Fakıbeyli köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi.

Yozgat’ta Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavına giderken trafik kazası geçiren polis adayını, sınava trafik polisi ekipleri yetiştirdi.
Sarıkaya’dan Yozgat’ta gitmekte olan Oğuz Batur idaresindeki 66 ND 719 plakalı otomobil, Fakıbeyli köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Oğuz Batur, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, sınava gireceği Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi’ne götürüldü.
Trafik polisi ekipleri, kaza yapan polis adayı Oğuz Batur’u zamanında sınava yetiştirdi. Kendisini sınava yetiştiren polislere teşekkür eden Batur, “Kar yağışı sonrası oluşan kaygan zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetimi sağlayamadım ve kaza yaptım. Olay yerine gelen trafik ekiplerine durumu bildirdim ve sağlığımın da yerinde olduğunu söyledim. Sınava yetişmem gerektiğini anlattım. Onlarda sağ olsunlar beni kendi araçlarıyla sınava yetiştirdiler” dedi.
Batur, kazadan emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtulduğunu söyleyerek emniyet kemerinin öneminden bahsetti.

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