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Kaza yapan servis minibüsü alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 12:29 | Son Güncelleme

Karaman’da kamyonetle çarpıştıktan sonra alev alan servis minibüsündeki yangın itfaiye tarafından söndürüldü.Kaza, Zembilli Ali Efendi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerine meydana geldi.

Karaman’da kamyonetle çarpıştıktan sonra alev alan servis minibüsündeki yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Kaza, Zembilli Ali Efendi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. yönetimindeki 63 ABD 002 plakalı Ford marka minibüs ile Ö.D. idaresindeki 70 DL 668 plakalı Isuzu kamyonet çarpıştı. Kazada minibüs motor kısmından alev alırken, içerisinde bulunan tarım işçileri hemen dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye, motor kısmından alev alan minibüsü söndürdü. Maddi hasarın oluştuğu kazada kimse yaralanmazken, minibüs sürücüsü İ.D’nin ehliyetsiz olduğu ileri sürüldü. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan cadde, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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