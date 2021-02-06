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Kaza yapan sürücü 265 promil alkollü çıktı

06.02.2021 01:15 | Son Güncelleme:
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Bartın’da kontrolden çıkan otomobil orta refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Bartın’da kontrolden çıkan otomobil orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Otomobil sürücüsünün 265 promil alkollü olduğu anlaşıldı.
Kaza gece saatlerinde Bartın Karabük karayolunun Potbaşı mevkiinde meydana geldi. Bartın kent merkezinden Karabük istikametine seyir halinde olan N.V.K. idaresindeki 74 DM 041 plakalı otomobil Potbaşı mevkiinde kontrolden çıkarak orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek durabildi.
Kaza sonrasında hasar gören araçtan inerek bölgeden uzaklaşan sürücü N.V.K. polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu bulundu. Sürücü N.V.K.’nın yapılan alkol muayenesinde 265 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Sürücü N.V.K.’nın ehliyetine el konulurken otomobil ise çekici vasıtasıyla kaldırıldı.

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