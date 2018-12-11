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Kaza yapan sürücü 'Alkollüyüm' diyerek alkolmetreye üflemek istemedi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 09:37 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıkan sürücü Hakan S., alkol testi yapmak isteyen polislere "Ben alkollüyüm ağabey" diyerek, alkolmetreye üflemedi.

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıkan sürücü Hakan S., alkol testi yapmak isteyen polislere "Ben alkollüyüm ağabey" diyerek, alkolmetreye üflemedi. Ardından alkol testi yapılan Hakan S., polis merkezine götürüldü.

Kaza, akşam saatlerinde D-130 Karayolu Değirmendere Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Hakan S. yönetimindeki 41 AAY 029 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıkan Hakan S., hastaneye gitmek istemedi. Polislerin sürücüyü kontrol etmek istemesi üzerine, alkolmetreye üflemeyi kabul etmeyen Hakan S., "Alkollüyüm ağabey. Üflememe gerek yok. Ben sana diyorum. Ben alkollüyüm ağabey" dedi. Polislerin ısrarı üzerine alkolmetreye üfleyen Hakan S., alkollü çıkması üzerine polis merkezine götürüldü.

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