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KAZA YAPAN SÜRÜCÜ, ÖNCE KAÇTI SONRA GERİ DÖNDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 19:50 | Son Güncelleme

Şişli'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı.

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN İSTANBUL,(DHA)
Şişli'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Otomobilden çıkarılan sürücü, aracını bırakarak kaçtı. Bir süre sonra tekrar olay yerine gelen sürücü, hastaneye gittiğini iddia etti.
Okmeydanı, Darülaceze Caddesi üzerinde saat 19.00 sıralarında, 34 BK 0997 plakalı otomobilin sürücüsü Ziya E., Şişli yönüne seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan otomobil takla atarak, ters döndü.
"ARABADAN ÇIKARTTIK, KAÇTI GİTTİ"
Araç içinde sıkışan Ziya E.'nin yardımına diğer sürücüler koştu. Sıkıştığı yerden çıkarılan Ziya E., otomobilini olay yerinde bırakarak kaçtı. Bir süre sonra tekrar olay yerine dönen sürücü, kontrol için hastaneye gittiğini iddia etti. Ziya E.'yi sıkıştığı yerden çıkaran Bülent Sümer, " Şurada önüme atladı bende yardıma koştum. Belinde tabaca vardı, aşağıya doğru gitti. Ben kazayı gördüm hemen yardıma koştum. Arabadan çıkarttık, kaçtı gitti" dedi.

Görüntü Dökümü
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-Takla atan araçtan detay görüntü
-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü
-Sağlık ekiplerinden detay görüntü
-Meraklı kalabalıktan detay görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Kaza yapan sürücü Ziya Elmastan detay görüntü
-Yoldan detay görüntü
-Bülent Sümer ile röportaj
-Genel ve yakın detaylar

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