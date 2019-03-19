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Kaza yapan sürücü, önce kaçtı sonra geri döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 19:53 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı.

Kaza yapan sürücü, önce kaçtı sonra geri döndü

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Otomobilden çıkarılan sürücü, aracını bırakarak kaçtı. Bir süre sonra tekrar olay yerine gelen sürücü, hastaneye gittiğini iddia etti.
Okmeydanı, Darülaceze Caddesi üzerinde saat 19.00 sıralarında, 34 BK 0997 plakalı otomobilin sürücüsü Ziya E., Şişli yönüne seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan otomobil takla atarak, ters döndü.
"ARABADAN ÇIKARTTIK, KAÇTI GİTTİ"
Araç içinde sıkışan Ziya E.'nin yardımına diğer sürücüler koştu. Sıkıştığı yerden çıkarılan Ziya E., otomobilini olay yerinde bırakarak kaçtı. Bir süre sonra tekrar olay yerine dönen sürücü, kontrol için hastaneye gittiğini iddia etti. Ziya E.'yi sıkıştığı yerden çıkaran Bülent Sümer, " Şurada önüme atladı bende yardıma koştum. Belinde tabaca vardı, aşağıya doğru gitti. Ben kazayı gördüm hemen yardıma koştum. Arabadan çıkarttık, kaçtı gitti" dedi.
(FOTOĞRAF)

Kaza yapan sürücü, önce kaçtı sonra geri döndüKaza yapan sürücü, önce kaçtı sonra geri döndüKaza yapan sürücü, önce kaçtı sonra geri döndüKaza yapan sürücü, önce kaçtı sonra geri döndü

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